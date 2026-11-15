В Сеуте остаются около 15 тысяч мигрантов — CBC

В испанском анклаве Сеута и его окрестностях через три месяца после массового пересечения границы остаются около 15 тысяч мигрантов. Такую оценку дала второй вице-президент Сеуты Кисси Чандирамани, назвав ситуацию «чрезвычайно серьезной». Население анклава составляет около 80 тысяч человек, сообщает CBC.

По данным местных властей, во время массового прибытия в Сеуту границу пересекли 100 тысяч марокканцев и людей из стран, расположенных южнее Марокко. По меньшей мере 140 человек погибли во время перехода, а более 88 тысяч впоследствии вернулись в Марокко, говорится в отчете испанской полиции.

Опасения депортации

Чандирамани считает, что тысячи людей избегают приемных центров из-за страха депортации. Марокко считается безопасной страной в системе предоставления убежища ЕС, поэтому часть мигрантов опасается отказа в предоставлении убежища.

Один из мигрантов, 21-летний Аздин, рассказал, что живет во временных укрытиях, которые протекают во время дождя, и скрывается от властей. По его словам, военные пытались собрать мигрантов и вернуть их через границу, а тех, кто пытался сбежать, били. Amnesty International задокументировала схожие сообщения о предполагаемых нарушениях со стороны испанских военных, в том числе случаи сексуального насилия и принудительного выдворения.

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Вице-президент Сеуты заявила, что прокуратура изучает эти утверждения, одновременно призвав не обобщать действия всех специалистов, работающих в экстремальных условиях.

Перегруженные службы Сеуты

По словам Чандирамани, расходы Сеуты до конца года могут превысить 45 млн евро без учета потерь бизнеса и занятости. Анклав также заботится о 3626 несовершеннолетних мигрантах без сопровождения взрослых — это в 125 раз больше его обычных возможностей.

Неправительственные организации заявляют, что сотни людей остаются на улицах, а помощь для них ограничена. Координатор организации No Name Kitchen Франческа Фузаро утверждает, что мигрантов бьют ежедневно, а ограничение помощи может подтолкнуть их к возвращению в Марокко. Организацию также обвиняли в раздаче мигрантам перцовых баллончиков и ножей, что Фузаро отрицает. Гражданская гвардия Испании провела обыск в помещениях No Name Kitchen и арестовала двух человек в рамках продолжающегося судебного расследования.

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