W Ceucie pozostaje około 15 tys. migrantów — CBC

W hiszpańskiej enklawie Ceuta i jej okolicach trzy miesiące po masowym przekroczeniu granicy pozostaje około 15 tys. migrantów. Taką ocenę przedstawiła druga wiceprezydentka Ceuty Kissy Chandiramani, nazywając sytuację „niezwykle poważną”. Populacja enklawy wynosi około 80 tys. osób, informuje CBC.

Według lokalnych władz podczas masowego napływu do Ceuty granicę przekroczyło 100 tys. Marokańczyków i osób z państw położonych na południe od Maroka. Co najmniej 140 osób zginęło podczas przeprawy, a ponad 88 tys. później wróciło do Maroka — wynika z raportu hiszpańskiej policji.

Obawy przed deportacją

Chandiramani uważa, że tysiące osób unikają ośrodków recepcyjnych z obawy przed deportacją. Maroko jest uznawane za bezpieczny kraj w systemie azylowym UE, dlatego część migrantów obawia się odmowy przyznania azylu.

Jeden z migrantów, 21-letni Azdin, powiedział, że mieszka w tymczasowych schronieniach, które przeciekają podczas deszczu, i ukrywa się przed władzami. Według niego wojskowi próbowali zebrać migrantów i odesłać ich przez granicę, a tych, którzy próbowali uciec, bili. Amnesty International udokumentowała podobne doniesienia o domniemanych naruszeniach ze strony hiszpańskich wojskowych, w tym przypadkach przemocy seksualnej i przymusowych wydaleń.

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Wiceprezydentka Ceuty oświadczyła, że prokuratura bada te twierdzenia, jednocześnie apelując, aby nie uogólniać działań wszystkich specjalistów pracujących w ekstremalnych warunkach.

Przeciążone służby Ceuty

Według Chandiramani koszty Ceuty do końca roku mogą przekroczyć 45 mln euro, nie uwzględniając strat w biznesie i zatrudnieniu. Enklawa opiekuje się również 3626 małoletnimi migrantami bez opieki dorosłych — to 125 razy więcej niż jej zwykłe możliwości.

Organizacje pozarządowe twierdzą, że setki osób pozostają na ulicach, a pomoc dla nich jest ograniczona. Koordynatorka organizacji No Name Kitchen, Francesca Fusaro, twierdzi, że migranci są bici codziennie, a ograniczanie pomocy może skłaniać ich do powrotu do Maroka. Organizację oskarżano także o rozdawanie migrantom gazu pieprzowego i noży, czemu Fusaro zaprzecza. Hiszpańska Gwardia Cywilna przeszukała pomieszczenia No Name Kitchen i aresztowała dwie osoby w ramach trwającego postępowania sądowego.

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