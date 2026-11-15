美国调查针对波因德克斯特的骚扰指控——《耶路撒冷邮报》

在美国，民主党当选众议员布赖恩·波因德克斯特因一项可能涉及性骚扰的指控而受到调查。波因德克斯特在俄亥俄州第7选区的选举中击败了共和党人马克斯·米勒。民主党国会竞选委员会已聘请一家独立的外部公司调查相关说法，《耶路撒冷邮报》报道。

志愿者的指控

据《华盛顿邮报》报道，该指控涉及波因德克斯特对其竞选团队一名女志愿者所作的评论。一名匿名向该报透露消息的当选众议员助理表示，这名政治人士认为该评论是无伤大雅的赞美，但后来得知这让该女子感到不适。

该助理称，波因德克斯特对这一情况表示遗憾，其竞选团队还聘请了一家人力资源公司审查该事件。该指控的细节未被披露：该女子要求保密，以保护其身份并自行决定后续步骤。

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政治委员会的反应

曾支持波因德克斯特的蓝狗派政治行动委员会和国会进步党团政治行动委员会表示，它们在竞选活动的最后几天得知这些说法，并撤回了支持。它们还通知了民主党国会竞选委员会，但应该女子的要求，未公开解释这一决定。

该委员会执行主任朱莉·默茨表示，该组织认真对待这些说法，并期待迅速、彻底且透明的调查。她说，委员会将在审查结束后提供进一步评论。

在11月3日的中期选举中，波因德克斯特以近10个百分点的优势击败米勒。米勒的竞选活动因其前妻埃米莉·莫雷诺提出的家庭暴力指控而蒙上阴影，共和党人对此予以否认。当地调查未能确定是谁导致了他们两岁女儿受伤。波因德克斯特将于1月3日宣誓就职，而民主党委员会尚未公布完成审查的期限。

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