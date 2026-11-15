W USA demokratyczny kongresmen elekt Brian Poindexter, który pokonał republikanina Maxa Millera w wyborach w 7. okręgu stanu Ohio, jest sprawdzany w związku z zarzutem możliwego molestowania seksualnego. Demokratyczny Komitet Kampanii Kongresowej zaangażował niezależną firmę zewnętrzną do zbadania tych twierdzeń, informuje Jerusalem Post.

Zarzut wolontariuszki

Jak pisze The Washington Post, zarzut dotyczy komentarza Poindextera skierowanego do wolontariuszki jego kampanii wyborczej. Współpracownik kongresmena elekta, który rozmawiał z gazetą anonimowo, powiedział, że polityk uznał komentarz za niewinny komplement, ale później dowiedział się, że kobieta poczuła się niekomfortowo.

Według współpracownika Poindexter żałował tej sytuacji, a jego kampania zatrudniła firmę zajmującą się zarządzaniem personelem, aby zbadała incydent. Szczegóły zarzutu nie zostały ujawnione: kobieta poprosiła o zachowanie poufności, aby chronić swoją tożsamość i samodzielnie określić dalsze kroki.

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Reakcja komitetów politycznych

Komitety Blue Dog PAC i Congressional Progressive Caucus PAC, które wspierały Poindextera, oświadczyły, że dowiedziały się o twierdzeniach w ostatnich dniach kampanii wyborczej i wycofały swoje poparcie. Poinformowały również Demokratyczny Komitet Kampanii Kongresowej, lecz na prośbę kobiety publicznie nie wyjaśniały swojej decyzji.

Dyrektorka wykonawcza komitetu Julie Merz oświadczyła, że organizacja poważnie traktuje te twierdzenia i oczekuje szybkiego, dokładnego i przejrzystego dochodzenia. Jak powiedziała, komitet przedstawi dodatkowe komentarze po zakończeniu sprawdzania.

Poindexter pokonał Millera różnicą niemal 10 punktów procentowych w wyborach śródokresowych 3 listopada. Kampanię Millera przyćmiły zarzuty jego byłej żony Emily Moreno dotyczące przemocy domowej, którym republikanin zaprzeczał. Lokalne dochodzenie nie ustaliło, kto spowodował obrażenia ich dwuletniej córki. Poindexter ma złożyć przysięgę 3 stycznia, a demokratyczny komitet nie ogłosił terminu zakończenia sprawdzania.

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