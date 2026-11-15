У США перевіряють заяву про домагання проти Пойндекстера — Jerusalem Post

У США демократичного конгресмена-обранця Браяна Пойндекстера, який переміг республіканця Макса Міллера на виборах у 7-му окрузі штату Огайо, перевіряють через заяву про ймовірні сексуальні домагання. Демократичний комітет із виборів до Конгресу залучив незалежну сторонню компанію для розслідування тверджень, повідомляє Jerusalem Post.

Заява волонтерки

Як пише The Washington Post, заява стосується коментаря Пойндекстера на адресу волонтерки його виборчої кампанії. Помічник конгресмена-обранця, який говорив із виданням анонімно, сказав, що політик вважав коментар невинним компліментом, але згодом дізнався, що жінці було некомфортно.

За словами помічника, Пойндекстер пошкодував про ситуацію, а його кампанія найняла компанію з управління персоналом для розгляду інциденту. Деталі заяви не розголошують: жінка попросила зберегти конфіденційність, щоб захистити свою особу та самостійно визначити подальші кроки.

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Реакція політичних комітетів

Комітети Blue Dog PAC і Congressional Progressive Caucus PAC, які підтримували Пойндекстера, заявили, що дізналися про твердження в останні дні виборчої кампанії та відкликали свою підтримку. Вони також поінформували Демократичний комітет із виборів до Конгресу, але публічно не пояснювали рішення на прохання жінки.

Виконавча директорка комітету Джулі Мерц заявила, що організація серйозно ставиться до тверджень і очікує на швидке, ретельне та прозоре розслідування. За її словами, комітет надасть додаткові коментарі після завершення перевірки.

Пойндекстер переміг Міллера майже на 10 відсоткових пунктів на проміжних виборах 3 листопада. Кампанію Міллера затьмарили заяви його колишньої дружини Емілі Морено про домашнє насильство, які республіканець заперечував. Місцеве розслідування не встановило, хто завдав травми їхній дворічній доньці. Пойндекстер має скласти присягу 3 січня, а строк завершення перевірки Демократичний комітет не оголосив.

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