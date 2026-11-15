В США демократического конгрессмена-избранника Брайана Пойндекстера, победившего республиканца Макса Миллера на выборах в 7-м округе штата Огайо, проверяют из-за заявления о возможных сексуальных домогательствах. Демократический комитет по выборам в Конгресс привлек независимую стороннюю компанию для расследования утверждений, сообщает Jerusalem Post.

Заявление волонтерки

Как пишет The Washington Post, заявление касается комментария Пойндекстера в адрес волонтерки его избирательной кампании. Помощник конгрессмена-избранника, говоривший с изданием анонимно, сказал, что политик считал комментарий невинным комплиментом, но позже узнал, что женщине было некомфортно.

По словам помощника, Пойндекстер сожалел о ситуации, а его кампания наняла компанию по управлению персоналом для рассмотрения инцидента. Детали заявления не разглашаются: женщина попросила сохранить конфиденциальность, чтобы защитить свою личность и самостоятельно определить дальнейшие шаги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция политических комитетов

Комитеты Blue Dog PAC и Congressional Progressive Caucus PAC, поддерживавшие Пойндекстера, заявили, что узнали об утверждениях в последние дни избирательной кампании и отозвали свою поддержку. Они также проинформировали Демократический комитет по выборам в Конгресс, но публично не объясняли решение по просьбе женщины.

Исполнительный директор комитета Джули Мерц заявила, что организация серьезно относится к утверждениям и ожидает быстрого, тщательного и прозрачного расследования. По ее словам, комитет предоставит дополнительные комментарии после завершения проверки.

Пойндекстер победил Миллера с отрывом почти в 10 процентных пунктов на промежуточных выборах 3 ноября. Кампанию Миллера омрачили заявления его бывшей жены Эмили Морено о домашнем насилии, которые республиканец отрицал. Местное расследование не установило, кто нанес травму их двухлетней дочери. Пойндекстер должен принести присягу 3 января, а срок завершения проверки Демократический комитет не объявил.

Читай нас в