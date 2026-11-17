由美国得克萨斯大学奥斯汀分校领导的研究人员测试了一种柔软的可穿戴贴片NEUSLeeP，该贴片利用超声波刺激与睡眠相关的大脑深部区域。在一项有28人参与的研究中，该设备将进入REM睡眠——即快速眼动睡眠阶段——的平均时间缩短了43分钟，并将这一阶段的持续时间延长了约16分钟。

大脑活动的刺激与监测

该贴片贴附在皮肤上，将超声波刺激与实时追踪大脑活动的电极相结合。这使得研究人员能够同时作用于参与睡眠调节的区域，并记录大脑的反应。超声波是人类无法听到的频率的声能；该技术旨在无需手术即可作用于所需区域。

发表于《Nature Communications》期刊的这项研究结果由ScienceDaily报道。无论是没有睡眠问题的人，还是存在某些睡眠困难的参与者，其REM睡眠指标均出现改善。志愿者还表示，佩戴该贴片很舒适，不良反应极少。

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研究人员还发现了什么

REM睡眠与情绪处理、记忆巩固和对压力的适应有关。这一阶段的紊乱与抑郁、焦虑和创伤后应激障碍有关。

在健康参与者中，超声波刺激还改善了心率变异性——即连续心跳之间间隔的自然变化指标，反映神经系统对压力的反应。脑部成像发现，与情绪处理相关的神经网络发生了变化。

科学家强调，样本量较小，因此需要更大规模的临床试验来检验该效果的稳定性及其持续时间。该团队计划开展包括创伤后应激障碍、抑郁症和慢性失眠患者在内的研究。同时，研究人员尚未确定NEUSLeeP是否能够改善精神障碍症状。

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