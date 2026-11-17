Исследователи под руководством Техасского университета в Остине, США, испытали мягкий носимый пластырь NEUSLeeP, который с помощью ультразвука стимулирует глубокие участки мозга, связанные со сном. В исследовании с участием 28 человек устройство сократило среднее время до наступления REM-сна — фазы сна с быстрыми движениями глаз — на 43 минуты и увеличило продолжительность этой фазы примерно на 16 минут.

Стимуляция и мониторинг активности мозга

Пластырь крепится к коже и сочетает ультразвуковую стимуляцию с электродами, которые в реальном времени отслеживают активность мозга. Это позволяет одновременно воздействовать на участки, задействованные в регуляции сна, и фиксировать реакцию мозга. Ультразвук — это звуковая энергия с частотами, которые человек не слышит; технология рассчитана на воздействие на нужные зоны без хирургического вмешательства.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, приводит ScienceDaily. Улучшение показателей REM-сна зафиксировали как у людей без проблем со сном, так и у участников с определенными трудностями со сном. Добровольцы также сообщили, что пластырь было удобно носить, а нежелательные эффекты были минимальными.

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Что еще обнаружили исследователи

REM-сон связывают с обработкой эмоций, закреплением воспоминаний и адаптацией к стрессу. Нарушения этой фазы ассоциируют с депрессией, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством.

Среди здоровых участников ультразвуковая стимуляция также улучшила вариабельность сердечного ритма — показатель естественных изменений интервалов между последовательными сердечными сокращениями, отражающий реакцию нервной системы на стресс. Визуализация мозга выявила изменения в нейронных сетях, связанных с обработкой эмоций.

Ученые подчеркивают, что выборка была небольшой, поэтому необходимы более крупные клинические испытания, чтобы проверить устойчивость эффекта и его продолжительность. Команда планирует исследования с участием людей с посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и хронической бессонницей. В то же время исследователи еще не установили, способен ли NEUSLeeP улучшать симптомы психических расстройств.

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