Naukowcy pod kierownictwem Uniwersytetu Teksańskiego w Austin w USA przetestowali miękki, noszony plaster NEUSLeeP, który za pomocą ultradźwięków stymuluje głębokie obszary mózgu związane ze snem. W badaniu z udziałem 28 osób urządzenie skróciło średni czas do wystąpienia snu REM — fazy snu z szybkimi ruchami gałek ocznych — o 43 minuty i wydłużyło czas trwania tej fazy o około 16 minut.

Stymulacja i monitorowanie aktywności mózgu

Plaster przyczepia się do skóry i łączy stymulację ultradźwiękową z elektrodami, które w czasie rzeczywistym śledzą aktywność mózgu. Umożliwia to jednoczesne oddziaływanie na obszary zaangażowane w regulację snu i rejestrowanie reakcji mózgu. Ultradźwięki to energia dźwiękowa o częstotliwościach niesłyszalnych dla człowieka; technologia ma oddziaływać na potrzebne obszary bez interwencji chirurgicznej.

Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Nature Communications przytacza ScienceDaily. Poprawę wskaźników snu REM odnotowano zarówno u osób bez problemów ze snem, jak i u uczestników z pewnymi trudnościami ze snem. Ochotnicy zgłosili również, że plaster był wygodny w noszeniu, a działania niepożądane były minimalne.

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Co jeszcze odkryli naukowcy

Sen REM wiąże się z przetwarzaniem emocji, utrwalaniem wspomnień i przystosowaniem do stresu. Zaburzenia tej fazy są związane z depresją, lękiem i zespołem stresu pourazowego.

Wśród zdrowych uczestników stymulacja ultradźwiękowa poprawiła również zmienność rytmu serca — wskaźnik naturalnych zmian odstępów między kolejnymi uderzeniami serca, który odzwierciedla reakcję układu nerwowego na stres. Obrazowanie mózgu wykazało zmiany w sieciach neuronalnych związanych z przetwarzaniem emocji.

Naukowcy podkreślają, że próba była niewielka, dlatego potrzebne są większe badania kliniczne, aby sprawdzić trwałość efektu i czas jego utrzymywania się. Zespół planuje badania z udziałem osób z zespołem stresu pourazowego, depresją i przewlekłą bezsennością. Jednocześnie badacze nie ustalili jeszcze, czy NEUSLeeP może poprawiać objawy zaburzeń psychicznych.

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