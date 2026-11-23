美国迈阿密大学的研究人员发现了一组此前未知的病毒，这可能有助于解释病毒与封装蛋白之间的进化关系。封装蛋白是细胞内的小型蛋白质隔室。新发现的病毒同时具有与病毒和封装蛋白相关的特征，因此可能是它们进化过程中的中间形式，ScienceDaily报道。

共同的蛋白质结构

研究结果发表在《Nature Communications》期刊上。这项研究对一种普遍解释提出了质疑，即封装蛋白起源于病毒。作者认为存在更复杂的进化关系：在数百万年间，病毒和封装蛋白可能曾多次相互演化。

该研究的核心是具有HK97-fold结构、能够组装成保护性外壳的蛋白质。在病毒中，这类蛋白质外壳，即衣壳，会储存并保护遗传物质。在封装蛋白中，类似结构能够隔离古菌和细菌细胞内的生化反应。

搜索遗传数据库

发现的这些病毒比其他形成HK97-fold蛋白质外壳的病毒具有更小、更简单的基因组。为寻找这些病毒，研究团队没有在实验室中培养病毒，而是分析了包含数十亿条DNA序列的大型遗传数据库。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

科学家结合了生物信息学、蛋白质行为模型和人工智能工具，其中包括蛋白质语言模型和AlphaFold。数据库中的遗传信息来自土壤、海水、废水、人类肠道及其他环境的样本。这种方法能够研究迄今未能在实验室中培养的病毒。

前衣壳可能发挥的作用

作者还提出了一个模型，其中前衣壳——未成熟的病毒蛋白质外壳——可能是病毒与封装蛋白之间的途径。研究人员认为，这类结构可能能够结合储存病毒DNA和为化学反应创造环境的功能。这一可能性仍需通过进一步研究验证。

研究人员认为，他们的方法可能有助于研究其他知之甚少的病毒，并将计算方法用于分析新病毒和病原体。

关注我们在