Naukowcy z Uniwersytetu Miami w USA odkryli wcześniej nieznaną grupę wirusów, która może pomóc wyjaśnić ewolucyjny związek między wirusami a enkapsulinami — niewielkimi przedziałami białkowymi wewnątrz komórek. Nowe wirusy mają cechy związane zarówno z wirusami, jak i enkapsulinami, dlatego mogą być formami pośrednimi w ich rozwoju ewolucyjnym, informuje ScienceDaily.

Wspólna struktura białkowa

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Podważa ono powszechne wyjaśnienie, zgodnie z którym enkapsuliny powstały z wirusów. Autorzy sugerują bardziej złożony związek ewolucyjny: wirusy i enkapsuliny mogły wielokrotnie ewoluować jedne z drugich przez miliony lat.

W centrum pracy znajdują się białka o strukturze HK97-fold, zdolne do składania się w ochronne otoczki. U wirusów takie otoczki białkowe, czyli kapsydy, przechowują i chronią materiał genetyczny. W enkapsulinach podobne struktury mogą izolować reakcje biochemiczne w komórkach archeonów i bakterii.

Przeszukiwanie baz genetycznych

Odkryte wirusy mają mniejsze i prostsze genomy niż inne wirusy tworzące otoczki z białek HK97-fold. Aby je znaleźć, zespół nie hodował wirusów w laboratorium, lecz przeanalizował duże bazy danych genetycznych zawierające miliardy sekwencji DNA.

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Naukowcy połączyli bioinformatykę, modele zachowania białek i narzędzia sztucznej inteligencji, w tym modele językowe dla białek oraz AlphaFold. Informacje genetyczne w bazach pochodzą z próbek gleby, wody morskiej, ścieków, ludzkiego jelita i innych środowisk. Takie podejście umożliwia badanie wirusów, których dotąd nie udało się hodować w laboratorium.

Możliwa rola prokapsydów

Autorzy zaproponowali także model, w którym drogą między wirusami a enkapsulinami mogą być prokapsydy — niedojrzałe wirusowe otoczki białkowe. Zdaniem badaczy takie struktury potencjalnie mogą łączyć funkcje przechowywania wirusowego DNA i tworzenia środowiska dla reakcji chemicznych. Możliwość tę trzeba jeszcze zweryfikować w dalszych badaniach.

Badacze uważają, że ich podejście może pomóc w badaniu innych słabo poznanych wirusów, a także w stosowaniu metod obliczeniowych do analizy nowych wirusów i patogenów.

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