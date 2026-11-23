Исследователи Университета Майами в США обнаружили ранее неизвестную группу вирусов, которая может помочь объяснить эволюционную связь между вирусами и энкапсулинами — небольшими белковыми компартментами внутри клеток. Новые вирусы имеют характеристики, связанные и с вирусами, и с энкапсулинами, поэтому могут быть промежуточными формами в их эволюционном развитии, сообщает ScienceDaily.

Общая белковая структура

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications. Оно ставит под сомнение распространенное объяснение, согласно которому энкапсулины произошли от вирусов. Авторы предполагают более сложную эволюционную связь: вирусы и энкапсулины могли неоднократно эволюционировать друг из друга на протяжении миллионов лет.

В центре работы — белки со структурой HK97-fold, способные собираться в защитные оболочки. У вирусов такие белковые оболочки, или капсиды, хранят и защищают генетический материал. В энкапсулинах подобные структуры могут изолировать биохимические реакции в клетках архей и бактерий.

Поиск в генетических базах

Обнаруженные вирусы имеют меньшие и более простые геномы, чем другие вирусы, образующие оболочки из белков HK97-fold. Для их поиска команда не выращивала вирусы в лаборатории, а проанализировала крупные генетические базы данных с миллиардами последовательностей ДНК.

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Ученые объединили биоинформатику, модели поведения белков и инструменты искусственного интеллекта, в том числе языковые модели для белков и AlphaFold. Генетическая информация в базах происходит из образцов почвы, морской воды, сточных вод, кишечника человека и других сред. Такой подход позволяет исследовать вирусы, которые до сих пор не удалось культивировать в лаборатории.

Возможная роль прокапсидов

Авторы также предложили модель, в которой путем между вирусами и энкапсулинами могут быть прокапсиды — незрелые вирусные белковые оболочки. По мнению исследователей, такие структуры потенциально способны совмещать функции хранения вирусной ДНК и создания среды для химических реакций. Эту возможность еще необходимо проверить дальнейшими исследованиями.

Исследователи считают, что их подход может помочь изучать другие малоисследованные вирусы, а также применять вычислительные методы для анализа новых вирусов и патогенов.

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