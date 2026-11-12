美国四家非营利组织向旧金山高等法院对Anthropic、Google、Meta、OpenAI和SpaceX提起诉讼。它们要求暂停训练和部署下一代人工智能模型，直至这些公司证明该技术处于人类控制之下，据半岛电视台报道。

针对五家公司的诉讼

Irreplaceable Education Fund、Public Citizen、Heat Initiative和Alliance for Secure AI提交了诉状。原告称，领先的AI开发商无法防止其技术可能造成的“灾难性伤害”。

作为论据，这些组织列举了有记录的利用AI实施网络攻击的案例，以及模型的其他有害表现。诉讼还提及这些公司自身就监管不足的技术相关风险所作的声明。

原告表示，这些公司违反了加利福尼亚州的不正当竞争法，因为在他们看来，这些公司对公共健康构成风险，并妨碍对财产的使用，包括计算机系统。这些组织还称，它们被迫投入资源，应对与AI模型快速发展相关的几乎每日发生的危机。

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原告寻求哪些限制

Irreplaceable Education Fund创始人兼执行董事菲尔·阿罗尼亚努表示，暂停工作必须明确界定具体需要停止哪些工作、将如何核查是否遵守要求，以及违规将带来何种后果。他说，这需要政府检查以及叫停被禁止工作的权力，而不仅仅是限制模型向公众发布。

原告提议引入联邦最低安全标准、独立监督，以及科技公司对其所创建产品承担严格责任。他们还支持保留各州制定和执行更严格规则的权利。

Irreplaceable Education Fund认为，如果华盛顿与北京就双边机制和国际协议达成一致，暂停AI开发不应削弱美国在与中国竞争中的地位。该组织呼吁新一届国会从冻结新的AI开发工作开始，同时强调目前就需要司法保护。

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