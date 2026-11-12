W Stanach Zjednoczonych cztery organizacje non-profit złożyły do Sądu Najwyższego w San Francisco pozew przeciwko firmom Anthropic, Google, Meta, OpenAI i SpaceX. Domagają się wstrzymania szkolenia i wdrażania modeli sztucznej inteligencji następnej generacji, dopóki spółki nie udowodnią, że technologia pozostaje pod ludzką kontrolą, informuje Al Jazeera.

Pozew przeciwko pięciu firmom

Skargę złożyły Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative i Alliance for Secure AI. Powodowie twierdzą, że czołowi twórcy AI nie są w stanie zapobiec „katastrofalnym szkodom”, które mogą spowodować ich technologie.

Jako argumenty organizacje wskazują udokumentowane przypadki cyberataków z wykorzystaniem AI oraz inne szkodliwe przejawy działania modeli. W pozwie wspomniano również o wypowiedziach samych firm na temat ryzyk związanych z niedostatecznie uregulowanymi technologiami.

Powodowie twierdzą, że firmy naruszyły kalifornijską ustawę o nieuczciwej konkurencji, ponieważ ich zdaniem stwarzają zagrożenia dla zdrowia publicznego i utrudniają korzystanie z własności, w tym z systemów komputerowych. Organizacje twierdzą również, że są zmuszone przeznaczać zasoby na reagowanie na niemal codzienne kryzysy związane z szybkim rozwojem modeli AI.

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Jakich ograniczeń domagają się powodowie

Założyciel i dyrektor wykonawczy Irreplaceable Education Fund, Phil Aronyanu, oświadczył, że wstrzymanie prac musi jasno określać, jakie dokładnie prace należy zatrzymać, jak będzie sprawdzane przestrzeganie wymogów oraz jakie będą konsekwencje ich naruszenia. Według niego wymaga to kontroli państwowych i uprawnień do zatrzymywania zakazanych prac, a nie tylko ograniczeń dotyczących publicznego udostępniania modeli.

Powodowie proponują wprowadzenie federalnych minimalnych standardów bezpieczeństwa, niezależnego nadzoru oraz surowej odpowiedzialności firm technologicznych za tworzone przez nie produkty. Opowiadają się również za zachowaniem prawa stanów do przyjmowania i egzekwowania surowszych zasad.

Irreplaceable Education Fund uważa, że przerwa w rozwoju AI nie powinna osłabić pozycji USA w rywalizacji z Chinami, jeśli Waszyngton uzgodni z Pekinem mechanizmy dwustronne i umowę międzynarodową. Organizacja wezwała nowy skład Kongresu, aby zaczął od zamrożenia nowych prac nad AI, jednocześnie podkreślając potrzebę ochrony sądowej już teraz.

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