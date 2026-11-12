В США четыре некоммерческие организации подали в Высший суд Сан-Франциско иск против Anthropic, Google, Meta, OpenAI и SpaceX. Они требуют приостановить обучение и развертывание моделей искусственного интеллекта следующего поколения, пока компании не докажут, что технология находится под человеческим контролем, сообщает Al Jazeera.

Иск против пяти компаний

Жалобу подали Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative и Alliance for Secure AI. Истцы утверждают, что ведущие разработчики ИИ не способны предотвратить «катастрофический вред», который могут причинить их технологии.

В качестве аргументов организации приводят документально подтвержденные случаи кибератак с использованием ИИ и другие вредоносные проявления моделей. В иске также упомянуты заявления самих компаний о рисках, связанных с недостаточно урегулированными технологиями.

Истцы заявляют, что компании нарушили закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции, поскольку, по их мнению, создают риски для общественного здоровья и препятствуют пользованию имуществом, в частности компьютерными системами. Организации также говорят, что вынуждены направлять ресурсы на реагирование на почти ежедневные кризисы, связанные со стремительным развитием моделей ИИ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Каких ограничений добиваются истцы

Основатель и исполнительный директор Irreplaceable Education Fund Фил Ароняну заявил, что приостановление работ должно четко определять, какие именно работы необходимо остановить, как будет проверяться соблюдение требований и какими будут последствия их нарушения. По его словам, для этого необходимы государственные инспекции и полномочия останавливать запрещенные работы, а не только ограничения на публичный выпуск моделей.

Истцы предлагают ввести федеральные минимальные стандарты безопасности, независимый надзор и строгую ответственность технологических компаний за созданные ими продукты. Они также выступают за сохранение права штатов принимать и обеспечивать соблюдение более строгих правил.

Irreplaceable Education Fund считает, что пауза в разработке ИИ не должна ослабить позиции США в соперничестве с Китаем, если Вашингтон договорится с Пекином о двусторонних механизмах и международном соглашении. Организация призвала новый состав Конгресса начать с заморозки новых разработок ИИ, одновременно подчеркнув необходимость судебной защиты уже сейчас.

Читай нас в