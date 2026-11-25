美国加州大学伯克利分校和斯坦福大学的研究人员展示了一种利用微波诱导等离子体加热生产水泥熟料的方法。这项工作致力于通过液相路线合成用于水泥生产的材料，《自然》报道。

原料的等离子体加热

在实验中，作者使用了水泥生料混合物，其主要成分为石灰石——碳酸钙——以及含有二氧化硅和氧化铝的黏土矿物。该混合物的颗粒中位尺寸为4.6微米。其中加入了直径约为7.5微米的碳纤维，用于等离子体加热。

作者指出，对颗粒进行精细混合会形成紧密连接的原料聚集体，并提高材料的均匀性。按照他们的描述，局部加热有助于组分的热分解以及熟料形成所需的相变。

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与回转窑的比较

研究将该方法与工业回转窑中的常规生产进行了比较。用于这种比较的数据来自一座长54米、直径3.5米、日产能850吨熟料的窑炉。根据作者提供的数据，传统窑炉中气体火焰与原料之间的温差在局部可达600°C，这会带来熟料煅烧不均匀的风险。

研究人员还确认合成了多种单独的水泥矿物，包括阿利特、贝利特、铝酸盐和铝铁酸钙。对采用等离子体方法合成的熟料颗粒进行显微断层扫描显示存在孤立孔隙；在其中一颗受检颗粒中，估算孔隙率为35%。

文章作者报告了两项专利申请，涉及用于水泥生产的微波诱导等离子体加热和碳加热。两名作者还表示，他们成立了Circalite Inc.公司，用于回收和有效利用水泥废弃物。

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