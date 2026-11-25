Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Стэнфордского университета в США продемонстрировали способ производства цементного клинкера с применением микроволново-индуцированного плазменного нагрева. Работа посвящена жидкофазному маршруту синтеза материала для производства цемента, сообщает Nature.

Плазменный нагрев сырья

Для экспериментов авторы использовали цементную сырьевую смесь, основными компонентами которой были известняк — карбонат кальция — и глинистые минералы с диоксидом кремния и оксидом алюминия. Медианный размер частиц смеси составлял 4,6 микрометра. В нее добавляли углеродные волокна диаметром примерно 7,5 микрометра, которые применялись при плазменном нагреве.

Авторы отмечают, что тонкое смешивание частиц формирует плотно соединенные агрегаты сырья и повышает однородность материала. Согласно их описанию, локализованный нагрев способствует термическому разложению компонентов и фазовым превращениям, необходимым для образования клинкера.

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Сравнение с вращающейся печью

В работе метод сопоставили с обычным производством в промышленной вращающейся печи. Данные для такого сравнения получили на печи длиной 54 метра и диаметром 3,5 метра, с производственной мощностью 850 тонн клинкера в сутки. Согласно приведенным авторами данным, разница температур между газовым пламенем и сырьем в традиционной печи локально может достигать 600 °C, что создает риски неравномерного обжига клинкера.

Исследователи также подтвердили синтез отдельных цементных минералов, в частности алита, белита, алюмината и кальциевого алюмоферрита. Микротомография синтезированных плазменным методом клинкерных гранул показала изолированные поры; в одной из исследованных гранул оценочная пористость составляла 35%.

Авторы статьи сообщили о двух патентных заявках, связанных с микроволново-индуцированным плазменным нагревом и углеродным нагревом для производства цемента. Двое авторов также заявили о создании компании Circalite Inc. для переработки и полезного использования цементных отходов.

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