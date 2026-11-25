Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі та Стенфордського університету у США продемонстрували спосіб виробництва цементного клінкеру із застосуванням мікрохвильово індукованого плазмового нагрівання. Робота присвячена рідкофазному маршруту синтезу матеріалу для виробництва цементу, повідомляє Nature.

Плазмове нагрівання сировини

Для дослідів автори використали цементну сировинну суміш, основними компонентами якої були вапняк — карбонат кальцію — та глинисті мінерали з діоксидом кремнію й оксидом алюмінію. Медіанний розмір частинок суміші становив 4,6 мікрометра. До неї додавали вуглецеві волокна діаметром приблизно 7,5 мікрометра, які застосовувалися під час плазмового нагрівання.

Автори зазначають, що тонке перемішування частинок формує щільно з'єднані агрегати сировини та підвищує однорідність матеріалу. За їхнім описом, локалізоване нагрівання сприяє термічному розкладанню компонентів і фазовим перетворенням, потрібним для утворення клінкеру.

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Порівняння з обертовою піччю

У роботі метод зіставили зі звичайним виробництвом у промисловій обертовій печі. Дані для такого порівняння отримали на печі завдовжки 54 метри та діаметром 3,5 метра, з виробничою потужністю 850 тонн клінкеру на добу. За наведеними авторами даними, різниця температур між газовим полум'ям і сировиною в традиційній печі локально може сягати 600 °C, що створює ризики нерівномірного випалу клінкеру.

Дослідники також підтвердили синтез окремих цементних мінералів, зокрема аліту, беліту, алюмінату та кальцієвого алюмофериту. Мікротомографія синтезованих плазмовим методом клінкерних гранул показала ізольовані пори; в одній із досліджених гранул оціночна пористість становила 35%.

Автори статті повідомили про дві патентні заявки, пов'язані з мікрохвильово індукованим плазмовим нагріванням і вуглецевим нагріванням для виробництва цементу. Двоє авторів також заявили про створення компанії Circalite Inc. для переробки та корисного використання цементних відходів.

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