Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Stanforda w USA zaprezentowali metodę produkcji klinkieru cementowego z zastosowaniem nagrzewania plazmowego indukowanego mikrofalami. Praca dotyczy ciekłofazowej drogi syntezy materiału do produkcji cementu, informuje Nature.

Plazmowe nagrzewanie surowców

Do eksperymentów autorzy wykorzystali surowcową mieszankę cementową, której głównymi składnikami były wapień — węglan wapnia — oraz minerały ilaste zawierające dwutlenek krzemu i tlenek glinu. Mediana wielkości cząstek mieszanki wynosiła 4,6 mikrometra. Dodawano do niej włókna węglowe o średnicy około 7,5 mikrometra, stosowane podczas nagrzewania plazmowego.

Autorzy wskazują, że dokładne mieszanie cząstek tworzy ściśle połączone agregaty surowców i zwiększa jednorodność materiału. Według ich opisu lokalne nagrzewanie sprzyja termicznemu rozkładowi składników oraz przemianom fazowym potrzebnym do powstania klinkieru.

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Porównanie z piecem obrotowym

W pracy metodę porównano z konwencjonalną produkcją w przemysłowym piecu obrotowym. Dane do tego porównania uzyskano w piecu o długości 54 metrów i średnicy 3,5 metra, o zdolności produkcyjnej 850 ton klinkieru na dobę. Według danych przedstawionych przez autorów różnica temperatur między płomieniem gazowym a surowcem w tradycyjnym piecu może lokalnie sięgać 600 °C, co stwarza ryzyko nierównomiernego wypalania klinkieru.

Naukowcy potwierdzili również syntezę poszczególnych minerałów cementowych, w tym alitu, belitu, glinianu i glinożelazianu wapnia. Mikrotomografia granulek klinkieru syntetyzowanych metodą plazmową wykazała izolowane pory; w jednej z badanych granulek szacowana porowatość wynosiła 35%.

Autorzy artykułu poinformowali o dwóch zgłoszeniach patentowych związanych z nagrzewaniem plazmowym indukowanym mikrofalami oraz nagrzewaniem węglowym do produkcji cementu. Dwaj autorzy oświadczyli również, że założyli spółkę Circalite Inc. w celu recyklingu i korzystnego wykorzystania odpadów cementowych.

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