美国一项新法律将于12月11日生效，将工业大麻成品中的THC含量限制为每个容器0.4毫克。据《滚石》报道，这可能终止饮料、软糖及其他产品在联邦层面的合法销售；这些产品通常每份含有5或10毫克THC。

此前，美国法律允许种植按干重计算δ-9-四氢大麻酚含量不超过0.3%的大麻。2018年大麻种植合法化后，生产商学会了将CBD转化为THC，推动了从大麻中提取的 cannabinoid 产品市场的发展。

对成品的限制

新规定评估的将不是植物，而是最终产品。Vicente LLP律师事务所的律师尼尔·威尔纳表示，限制措施的第一部分已于11月12日生效：该部分禁止销售在大麻植物中并不天然存在的合成THC化合物。

12月11日后，低剂量THC饮料、糖果和其他产品将在联邦层面不再合法。在实行合法大麻销售计划的州，消费者仍可在大麻药房购买THC产品。同时，生产大麻来源 cannabinoid 商品的公司可能失去联邦市场。

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替代法案

参议员蒂姆·希希和艾米·克洛布彻向参议院提交了一项法案，旨在暂停新规定的实施，并对大麻来源THC产品制定其他要求。拟议措施包括年龄限制、产品检测和包装规则。

二十多个退伍军人组织在致国会领导人的公开信中表示，部分退伍军人将大麻产品作为阿片类药物的替代品，用于控制慢性疼痛、创伤后应激障碍症状、焦虑和睡眠问题。

与此同时，《滚石》的消息人士一致认为，该行业需要额外监管。加工公司IND Hemp的所有者摩根·特威特表示，该行业缺乏产品纯度标准，购买者往往不知道商品的确切成分。

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