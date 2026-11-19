В США 11 декабря должен вступить в силу новый закон, который ограничит содержание THC в готовых продуктах из промышленной конопли до 0,4 мг на контейнер. Это может прекратить легальную на федеральном уровне продажу напитков, желейных конфет и других товаров, которые обычно содержат 5 или 10 мг THC на порцию, сообщает Rolling Stone.

Ранее законодательство США разрешало выращивать коноплю с содержанием не более 0,3% дельта-9-тетрагидроканнабинола по сухому весу. После легализации выращивания конопли в 2018 году производители научились преобразовывать CBD в THC, что способствовало развитию рынка продуктов с каннабиноидами, полученными из конопли.

Ограничения для готовых товаров

Новые правила будут оценивать не растение, а конечный товар. По словам адвоката Нила Виллнера из юридической фирмы Vicente LLP, первая часть ограничений начала действовать 12 ноября: она запретила продажу синтетических соединений THC, которые не встречаются в природе в растении каннабиса.

После 11 декабря низкодозированные напитки, конфеты и другие продукты с THC не будут легальными на федеральном уровне. В штатах, где действуют легальные программы продажи каннабиса, потребители по-прежнему смогут покупать THC-продукцию в диспансерах. В то же время компании, производящие товары на основе каннабиноидов из конопли, могут потерять федеральный рынок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Альтернативный законопроект

Сенаторы Тим Шихи и Эми Клобушар внесли в Сенат законопроект, который должен остановить действие новых правил и ввести другие требования к продуктам из THC, полученного из конопли. Среди предложенных мер — возрастные ограничения, тестирование продукции и правила ее упаковки.

Более двух десятков ветеранских организаций в открытом письме лидерам Конгресса заявили, что часть ветеранов использует продукты из конопли как альтернативу опиоидам для контроля хронической боли, симптомов посттравматического стрессового расстройства, тревожности и проблем со сном.

В то же время собеседники Rolling Stone согласились, что отрасль нуждается в дополнительном регулировании. Владелица перерабатывающей компании IND Hemp Морган Твит заявила, что индустрии не хватает стандартов чистоты продукции, а покупатели часто не знают точный состав товаров.

Читай нас в