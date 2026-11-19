W USA 11 grudnia ma wejść w życie nowa ustawa, która ograniczy zawartość THC w gotowych produktach z konopi przemysłowych do 0,4 mg na opakowanie. Może to zakończyć legalną na poziomie federalnym sprzedaż napojów, żelków i innych towarów, które zazwyczaj zawierają 5 lub 10 mg THC na porcję, informuje Rolling Stone.

Wcześniej ustawodawstwo USA zezwalało na uprawę konopi zawierających nie więcej niż 0,3% delta-9-tetrahydrokannabinolu w przeliczeniu na suchą masę. Po legalizacji uprawy konopi w 2018 roku producenci nauczyli się przekształcać CBD w THC, co przyczyniło się do rozwoju rynku produktów z kannabinoidami pozyskiwanymi z konopi.

Ograniczenia dotyczące gotowych towarów

Nowe zasady będą oceniać nie roślinę, lecz produkt końcowy. Według prawnika Neila Willnera z kancelarii Vicente LLP pierwsza część ograniczeń weszła w życie 12 listopada: zakazała sprzedaży syntetycznych związków THC, które nie występują naturalnie w roślinie konopi.

Po 11 grudnia napoje, słodycze i inne produkty z niską dawką THC nie będą legalne na poziomie federalnym. W stanach, w których działają legalne programy sprzedaży konopi, konsumenci nadal będą mogli kupować produkty THC w punktach sprzedaży konopi. Jednocześnie firmy produkujące towary na bazie kannabinoidów z konopi mogą stracić rynek federalny.

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Alternatywny projekt ustawy

Senatorowie Tim Sheehy i Amy Klobuchar wnieśli do Senatu projekt ustawy, który ma wstrzymać obowiązywanie nowych zasad i wprowadzić inne wymogi dotyczące produktów z THC pozyskiwanego z konopi. Wśród proponowanych środków są ograniczenia wiekowe, testowanie produktów i zasady ich pakowania.

Ponad dwa tuziny organizacji weteranów w otwartym liście do liderów Kongresu oświadczyły, że część weteranów używa produktów z konopi jako alternatywy dla opioidów w celu kontrolowania przewlekłego bólu, objawów zespołu stresu pourazowego, lęku i problemów ze snem.

Jednocześnie rozmówcy Rolling Stone zgodzili się, że branża potrzebuje dodatkowych regulacji. Właścicielka firmy przetwórczej IND Hemp Morgan Tweet oświadczyła, że branży brakuje standardów czystości produktów, a kupujący często nie znają dokładnego składu towarów.

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