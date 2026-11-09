美国提议领取失业金需完成五项求职活动——CNBC

美国劳工部提出一项规则，根据该规则，失业保险金申请人每周须完成并报告至少五项求职活动。这将成为领取福利的条件，CNBC报道。

对申请人的新要求

联邦法律已要求所有州为失业救济金领取者设立求职要求。同时，各州自行确定领取福利的条件以及所需活动的数量。

根据具体州的规定，这些活动可包括申请职位、在求职网站创建个人资料，或参加职业社交活动。National Employment Law Project经济保障与劳动力转型高级主管米歇尔·埃弗莫尔表示，目前只有四个州要求每周至少完成五项此类活动，其他州设定的门槛较低。

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双方的论点

唐纳德·特朗普总统的政府解释称，这项倡议旨在加强联邦与州共同失业保险体系的问责性和诚信。劳工部长基思·桑德林表示，该规则应帮助人们更快找到工作，并确保更有效地使用纳税人的资金。

该规则草案的公众评议期为60天。埃弗莫尔认为，这些变化将使许多失业者更难获得福利。她表示，各州将不得不更新申请人问卷和技术系统，并且在许多情况下还要更新立法。

该提议是在一个被经济学家描述为招聘和裁员水平都较低的劳动力市场背景下公布的。10月，失业超过六个月的人占失业者的27.6%，而三年前为20.5%。

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