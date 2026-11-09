Amerykański Departament Pracy zaproponował przepis, zgodnie z którym osoby ubiegające się o świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia musiałyby co tydzień wykonać i zgłosić co najmniej pięć działań związanych z poszukiwaniem pracy. Byłby to warunek otrzymania świadczeń, informuje CNBC.

Nowe wymogi dla wnioskodawców

Prawo federalne już zobowiązuje wszystkie stany do ustanowienia wymogów dotyczących poszukiwania pracy dla osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych. Jednocześnie stany samodzielnie określają warunki otrzymania świadczeń oraz liczbę wymaganych działań.

Do takich działań, zależnie od przepisów danego stanu, może należeć złożenie aplikacji na wakat, utworzenie profilu na stronie internetowej do poszukiwania pracy lub udział w wydarzeniu poświęconym networkingowi zawodowemu. Według Michele Evermore, starszej dyrektorki ds. bezpieczeństwa ekonomicznego i zmian na rynku pracy w National Employment Law Project, obecnie tylko cztery stany wymagają co najmniej pięciu takich działań tygodniowo, a pozostałe ustalają niższy próg.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Argumenty obu stron

Administracja prezydenta Donalda Trumpa wyjaśniła inicjatywę dążeniem do zwiększenia rozliczalności i uczciwości wspólnego federalno-stanowego systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Sekretarz pracy Keith Sonderling oświadczył, że przepis ma pomóc ludziom szybciej znaleźć pracę i zapewnić skuteczniejsze wykorzystanie pieniędzy podatników.

Na publiczne konsultacje projektu przepisu przewidziano 60 dni. Evermore uważa, że zmiany utrudnią wielu bezrobotnym dostęp do świadczeń. Jak powiedziała, stany będą musiały zaktualizować ankiety dla wnioskodawców i systemy technologiczne, a w wielu przypadkach także ustawodawstwo.

Propozycję opublikowano w warunkach rynku pracy, który ekonomiści charakteryzują jako rynek o niskim poziomie zatrudniania i zwolnień. W październiku udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad sześć miesięcy wyniósł 27,6%, wobec 20,5% trzy lata wcześniej.

Czytaj nas na