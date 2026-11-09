Министерство труда США предложило правило, согласно которому претенденты на страховые выплаты по безработице должны были бы еженедельно выполнять и отчитываться как минимум о пяти действиях по поиску работы. Это было бы условием для получения выплат, сообщает CNBC.

Новые требования для заявителей

Федеральное законодательство уже обязывает все штаты устанавливать требования по поиску работы для получателей пособия по безработице. При этом штаты самостоятельно определяют условия получения выплат и количество необходимых действий.

К таким действиям, в зависимости от правил конкретного штата, могут относиться подача заявки на вакансию, создание профиля на сайте поиска работы или участие в мероприятии по профессиональному нетворкингу. По данным старшего директора по экономической безопасности и трудовым переходам National Employment Law Project Мишель Эвермор, сейчас лишь четыре штата требуют как минимум пять таких действий в неделю, а остальные устанавливают более низкий порог.

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Аргументы сторон

Администрация президента Дональда Трампа объяснила инициативу стремлением усилить подотчетность и добросовестность совместной федерально-штатной системы страхования на случай безработицы. Министр труда Кит Сондерлинг заявил, что правило должно помочь людям быстрее найти работу и обеспечить более эффективное использование средств налогоплательщиков.

Для общественного обсуждения проекта правила отведено 60 дней. Эвермор считает, что изменения затруднят доступ к выплатам для многих безработных. По ее словам, штатам придется обновлять анкеты заявителей и технологические системы, а во многих случаях — также законодательство.

Предложение обнародовали на фоне рынка труда, который экономисты характеризуют как рынок с низким уровнем найма и увольнений. Доля безработных, не имеющих работы более шести месяцев, в октябре составила 27,6% против 20,5% тремя годами ранее.

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