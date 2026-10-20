也门塔伊兹一处居民区遭胡塞武装袭击，造成两名少女死亡。另有6人受伤，数栋建筑受损。据环球新闻援引当地政府消息报道。

塔伊兹是也门第三大城市，目前正遭胡塞武装围困。他们在很大程度上包围了该市，并切断了来自也门国际公认政府控制地区的大部分补给路线。

联合国警告平民面临风险

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克表示，塔伊兹居民正面临严重威胁。联合国称，围困导致物价急剧上涨，许多居民缺乏食物和其他生活必需品。

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蒂尔克呼吁立即允许人道主义援助进入该市，并确保援助物资能够畅通无阻地通行。他还强调，希望离开塔伊兹的平民必须能够自由、安全地离开。联合国人权事务高级专员办事处负责人呼吁胡塞武装和受沙特阿拉伯支持的政府军，不要在可能伤及平民或民用基础设施的地区使用爆炸性武器。

袭击军事营地

同一天，也门政府一名高级官员表示，胡塞武装前一天对政府军阿拉姆军事营地发动导弹袭击造成的死亡人数已升至73人。这是自该国夏季恢复积极战斗行动以来最致命的一次袭击。

据舍卜沃省当局称，胡塞武装向贾尔丹地区的该营地发射了3枚弹道导弹。袭击发生时，新兵正在列队准备训练；超过200人受伤。舍卜沃省省长阿瓦德·本·瓦齐尔告诉美联社，新兵年龄在18岁至20岁之间，他们接受训练是为了维护该省安全，而非参与作战行动。胡塞武装宣称对此次袭击负责，并表示有数十人死伤。

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