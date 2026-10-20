В йеменском Таизе в результате удара хуситов по жилому району погибли две девочки-подростка. Еще шесть человек получили ранения, несколько зданий были повреждены, сообщает Global News со ссылкой на местные власти.

Таиз, третий по величине город Йемена, находится в осаде хуситов. Они в значительной степени окружили город и перекрыли большинство маршрутов снабжения из районов, контролируемых международно признанным правительством Йемена.

ООН предупредила о рисках для гражданских

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что жители Таиза находятся под серьезной угрозой. По данным ООН, осада вызвала резкий рост цен, из-за чего многие жители остались без продовольствия и других предметов первой необходимости.

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Тюрк призвал немедленно допустить в город гуманитарную помощь и обеспечить ее беспрепятственное прохождение. Он также подчеркнул, что гражданские, желающие покинуть Таиз, должны иметь возможность сделать это свободно и безопасно. Глава управления ООН по правам человека призвал хуситов и силы правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией, не применять взрывное оружие в районах, где оно может поразить гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру.

Удар по военному лагерю

В тот же день высокопоставленный чиновник правительства Йемена сообщил, что число погибших в результате ракетного удара хуситов по правительственному военному лагерю аль-Алам, нанесенного накануне, выросло до 73. Это стало самым смертоносным ударом с момента возобновления активных боевых действий в стране летом.

По данным властей провинции Шабва, хуситы выпустили по лагерю в районе Джардан три баллистические ракеты. Удар был нанесен, когда новобранцы строились для тренировки; более 200 человек получили ранения. Губернатор Шабвы Авад ибн аль-Вазир сообщил Associated Press, что новобранцам было от 18 до 20 лет и они проходили подготовку для обеспечения безопасности в провинции, а не для боевых операций. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку и заявили о десятках погибших и раненых.

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