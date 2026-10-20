У Таїзі удар хуситів убив двох дівчат-підлітків — Global News Canada

У єменському Таїзі внаслідок удару хуситів по житловому району загинули дві дівчини-підлітки. Ще шестеро людей дістали поранення, кілька будівель були пошкоджені, повідомляє Global News з посиланням на місцеву владу.

Таїз, третє за розміром місто Ємену, перебуває під облогою хуситів. Вони значною мірою оточили місто та перекрили більшість маршрутів постачання з районів, контрольованих міжнародно визнаним урядом Ємену.

ООН попередила про ризики для цивільних

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що мешканці Таїза перебувають під серйозною загрозою. За даними ООН, облога спричинила різке зростання цін, через що багато жителів залишилися без продовольства та інших предметів першої потреби.

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Тюрк закликав негайно допустити до міста гуманітарну допомогу та забезпечити її безперешкодне проходження. Він також наголосив, що цивільні, які хочуть виїхати з Таїза, повинні мати змогу зробити це вільно й безпечно. Очільник управління ООН з прав людини закликав хуситів і сили уряду, підтримуваного Саудівською Аравією, не застосовувати вибухову зброю в районах, де вона може уразити цивільних або цивільну інфраструктуру.

Удар по військовому табору

Того ж дня високопосадовець уряду Ємену повідомив, що кількість загиблих унаслідок ракетного удару хуситів по урядовому військовому табору аль-Алам, завданого напередодні, зросла до 73. Це стало найсмертоноснішим ударом від часу відновлення активних бойових дій у країні влітку.

За даними влади провінції Шабва, хусити випустили по табору в районі Джардан три балістичні ракети. Удару було завдано, коли новобранці шикувалися для тренування; понад 200 осіб зазнали поранень. Губернатор Шабви Авад ібн аль-Вазір повідомив Associated Press, що новобранцям було від 18 до 20 років і вони проходили підготовку для забезпечення безпеки в провінції, а не для бойових операцій. Хусити взяли на себе відповідальність за атаку та заявили про десятки загиблих і поранених.

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