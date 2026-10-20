W jemeńskim Taiz w wyniku ataku Huti na dzielnicę mieszkalną zginęły dwie nastoletnie dziewczyny. Kolejnych sześć osób zostało rannych, a kilka budynków zostało uszkodzonych — informuje Global News, powołując się na lokalne władze.

Taiz, trzecie co do wielkości miasto Jemenu, znajduje się pod oblężeniem Huti. W dużej mierze otoczyli oni miasto i zablokowali większość szlaków zaopatrzenia z obszarów kontrolowanych przez uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu.

ONZ ostrzegła przed zagrożeniami dla ludności cywilnej

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk oświadczył, że mieszkańcy Taiz są poważnie zagrożeni. Według ONZ oblężenie spowodowało gwałtowny wzrost cen, przez co wielu mieszkańców zostało bez żywności i innych artykułów pierwszej potrzeby.

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Türk wezwał do natychmiastowego wpuszczenia do miasta pomocy humanitarnej i zapewnienia jej swobodnego przejazdu. Podkreślił również, że cywile, którzy chcą opuścić Taiz, muszą mieć możliwość uczynienia tego swobodnie i bezpiecznie. Szef biura ONZ ds. praw człowieka wezwał Huti i siły rządu wspieranego przez Arabię Saudyjską, aby nie używały broni wybuchowej na obszarach, gdzie mogłaby ona uderzyć w ludność cywilną lub infrastrukturę cywilną.

Atak na obóz wojskowy

Tego samego dnia wysoki rangą urzędnik rządu Jemenu poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych rakietowego ataku Huti na rządowy obóz wojskowy al-Alam, przeprowadzonego dzień wcześniej, wzrosła do 73. Był to najkrwawszy atak od czasu wznowienia aktywnych działań bojowych w kraju latem.

Według władz prowincji Szabwa Huti wystrzelili w kierunku obozu w dystrykcie Dżardan trzy rakiety balistyczne. Atak nastąpił, gdy rekruci ustawiali się do szkolenia; ponad 200 osób zostało rannych. Gubernator Szabwy Awad ibn al-Wazir powiedział Associated Press, że rekruci mieli od 18 do 20 lat i przechodzili szkolenie, aby zapewniać bezpieczeństwo w prowincji, a nie do działań bojowych. Huti przyznali się do ataku i poinformowali o dziesiątkach zabitych i rannych.

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