据《耶路撒冷邮报》报道，11月28日，希伯来语舞台剧《死亡诗社》将在特拉维夫的巴鲁赫·伊夫切尔贝特莱辛剧院迎来以色列首演。该剧改编自同名电影，由埃尔达尔·戈哈尔·格罗伊斯曼执导。

关于教师与学生的故事

故事聚焦一名文学教师，他在一所教育规则严格的美国著名寄宿学校任教。他鼓励学生独立思考、发展想象力并更好地理解自己的感受，摆脱对成绩和学术从众的侧重。

他的教学方法引发了与该校教师及学生家长的冲突。年轻人发现自己处于家庭期待与对他们而言全新的思想自由之间。一起悲剧事件后，学校群体陷入危机，这名教师的工作也成为官方调查的对象。

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制作团队

舞台改编由汤姆·舒尔曼撰写，他也是获得奥斯卡奖的原版电影的编剧。耶赫兹凯尔·拉扎罗夫领衔该剧演员阵容。塔尔·格鲁什卡、达利·沙赫奈、阿米尔·克里亚夫、罗特姆·凯南、亚尼夫·沙维特、托默尔·本·鲁比、阿尔农·赫林、奥姆里·拉克斯和沙哈尔·戈洛·本-托夫也将参演。

希伯来语翻译由埃利·比贾维完成。舞美设计师内塔·哈克尔、服装设计师奥伦·达尔、作曲家利奥尔·罗南、灯光设计师凯伦·格兰克和视频艺术家奥姆里·罗齐也参与了制作。首演当天计划举行两场演出，时间为17:00和20:00。

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