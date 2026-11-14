28 ноября в театре Баруха Ивчера «Бейт-Лессин» в Тель-Авиве состоится израильская сценическая премьера спектакля «Общество мёртвых поэтов» на иврите. Постановку по мотивам одноимённого фильма режиссирует Элдар Гоар Гройсман, сообщает Jerusalem Post.

История об учителе и учениках

Сюжет сосредоточен на преподавателе литературы, который работает в престижной американской школе-интернате со строгими образовательными правилами. Он поощряет учеников мыслить самостоятельно, развивать воображение и лучше понимать собственные чувства, отходя от акцента на оценках и академическом конформизме.

Его методы вызывают конфликт с преподавателями учреждения и родителями учеников. Молодые люди оказываются между ожиданиями семей и новой для них интеллектуальной свободой. После трагического события школьное сообщество переживает кризис, а деятельность учителя становится предметом официального расследования.

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Творческая команда постановки

Сценическую адаптацию написал Том Шульман — автор сценария оригинального фильма, удостоенного премии «Оскар». Ехезкель Лазаров возглавляет актёрский состав постановки. Вместе с ним в спектакле сыграют Таль Грушка, Дали Шахнай, Амир Криаф, Ротем Кейнан, Янив Шавит, Томер Бен Руби, Арнон Геринг, Омри Лакс и Шахар Голо Бен-Тов.

Перевод на иврит подготовил Эли Биджауи. Над спектаклем также работали сценограф Нета Хакер, художник по костюмам Орен Дар, композитор Лиор Ронен, художник по свету Керен Гранк и видеохудожник Омри Рози. В день открытия запланированы два показа — в 17:00 и 20:00.

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