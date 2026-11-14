28 listopada w teatrze Barucha Ivcera Beit Lessin w Tel Awiwie odbędzie się izraelska premiera sceniczna po hebrajsku spektaklu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. Reżyserem przedstawienia opartego na filmie o tym samym tytule jest Eldar Gohar Groisman, informuje Jerusalem Post.

Historia o nauczycielu i uczniach

Fabuła koncentruje się na nauczycielu literatury, który pracuje w prestiżowej amerykańskiej szkole z internatem o surowych zasadach edukacyjnych. Zachęca uczniów do samodzielnego myślenia, rozwijania wyobraźni i lepszego rozumienia własnych uczuć, odchodząc od nacisku na oceny i akademicki konformizm.

Jego metody wywołują konflikt z nauczycielami placówki oraz rodzicami uczniów. Młodzi ludzie znajdują się między oczekiwaniami rodzin a nową dla nich wolnością intelektualną. Po tragicznym wydarzeniu społeczność szkolna przeżywa kryzys, a działalność nauczyciela staje się przedmiotem oficjalnego dochodzenia.

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Zespół twórczy przedstawienia

Adaptację sceniczną napisał Tom Schulman, autor scenariusza oryginalnego filmu nagrodzonego Oscarem. Na czele obsady przedstawienia stoi Yehezkel Lazarov. W spektaklu wraz z nim wystąpią Tal Grushka, Dali Shachnai, Amir Kriaf, Rotem Keinan, Yaniv Shavit, Tomer Ben Ruby, Arnon Hering, Omri Lax i Shahar Golo Ben-Tov.

Przekład na hebrajski przygotował Eli Bijawi. Nad przedstawieniem pracowali również scenograf Neta Hacker, projektant kostiumów Oren Dar, kompozytor Lior Ronen, projektant oświetlenia Keren Grank oraz artysta wideo Omri Rozi. W dniu premiery zaplanowano dwa pokazy — o 17:00 i 20:00.

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