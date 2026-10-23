突尼斯抗议期间警方使用催泪瓦斯 — 半岛电视台

在突尼斯，警方在首都郊区埃塔达曼以及该国南部城市杰比尼亚纳与抗议者发生冲突。安全部队使用催泪瓦斯驱散示威参与者，抗议活动是在与警方行动有关的人员死亡事件后开始的。据半岛电视台报道。

埃塔达曼和杰比尼亚纳的抗议活动

在突尼斯市郊区埃塔达曼，一名因涉嫌贩毒被拘留男子死亡后爆发抗议。死者家属表示，他在被拘留后遭到警察暴力对待，并要求查明死亡情况并追究责任人的责任。与此同时，当地媒体报道称，该男子在吞食毒品后死亡。

抗议者封锁道路、焚烧轮胎，并向执法人员投掷石块。路透社报道称，安全部队为保护该地区一个国民警卫队哨所而使用了催泪瓦斯。

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在斯法克斯省的杰比尼亚纳，另一名男子死亡后冲突开始。其亲属称，他在遭安全部队追捕期间死亡。突尼斯媒体报道称，抗议者焚烧了一辆汽车和轮胎，警方还使用了催泪瓦斯。

斯法克斯学生行动

在沿海城市斯法克斯，学生因一名出现心脏问题的女学生死亡而举行抗议。她的同学将责任归咎于急救服务，称医护人员到达得太晚，并援引医疗机构不足的问题。他们还呼吁周五在斯法克斯大学各院系举行罢课。

抗议活动发生在突尼斯经济、社会和政治危机不断加深的背景下。此前，数千人在首都参加了数年来规模最大的反对总统凯斯·赛义德的抗议活动，指责他破坏民主并未能妥善管理经济。军事法庭还以危害国家安全阴谋罪和煽动军人不服从命令罪，判处反对派政治人物奥尔法·哈姆迪四年监禁。

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