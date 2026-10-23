W Tunezji policja starła się z protestującymi na przedmieściach stolicy, Ettadhamen, oraz w położonym na południu kraju mieście Jebiniana. Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, aby rozpędzić uczestników demonstracji, które rozpoczęły się po śmierci osób związanej z działaniami policji. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Protesty w Ettadhamen i Jebinianie

W Ettadhamen, na przedmieściach Tunisu, protest odbył się po śmierci mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem handlu narkotykami. Rodzina zmarłego oświadczyła, że po zatrzymaniu doznał on przemocy ze strony policjantów, i zażądała wyjaśnienia okoliczności śmierci oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Jednocześnie lokalne media informowały, że mężczyzna zmarł po połknięciu narkotyków.

Protestujący blokowali drogi, palili opony i rzucali kamieniami w funkcjonariuszy organów ścigania. Według Reutersa siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, próbując zabezpieczyć posterunek Gwardii Narodowej w tej okolicy.

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W Jebinianie, w gubernatorstwie Sfax, starcia rozpoczęły się po śmierci innego mężczyzny. Jego krewni twierdzą, że zmarł on podczas pościgu prowadzonego przez siły bezpieczeństwa. Tunezyjskie media informowały o podpaleniu przez uczestników protestu samochodu i opon, a także o użyciu przez policję gazu łzawiącego.

Akcja studentów w Sfaxie

W nadmorskim Sfaxie studenci protestowali po śmierci studentki, która miała problemy z sercem. Jej koledzy obarczyli odpowiedzialnością pogotowie ratunkowe, twierdząc, że medycy przybyli zbyt późno, i wskazując na niedobór placówek medycznych. Wezwali także do przeprowadzenia w piątek strajku na wydziałach Uniwersytetu w Sfaxie.

Protesty odbywają się w obliczu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego w Tunezji. Wcześniej tysiące osób w stolicy wzięły udział w największym od kilku lat proteście przeciwko prezydentowi Kaisowi Saiedowi, oskarżając go o podważanie demokracji i niewłaściwe zarządzanie gospodarką. Sąd wojskowy skazał również opozycyjną polityczkę Olfę Hamdi na cztery lata więzienia pod zarzutami spisku przeciwko bezpieczeństwu państwa i podżegania wojskowych do nieposłuszeństwa wobec rozkazów.

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