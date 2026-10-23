У Тунісі поліція застосувала сльозогінний газ під час протестів — Al Jazeera

У Тунісі поліція зіткнулася з протестувальниками в передмісті столиці Еттадхамен та в місті Джебініана на півдні країни. Силовики застосували сльозогінний газ для розгону учасників акцій, що почалися після смертей людей, пов’язаних із діями поліції. Про це повідомляє Al Jazeera.

Протести в Еттадхамен і Джебініані

В Еттадхамен, передмісті Туніса, протест відбувся після смерті чоловіка, якого затримали за підозрою у торгівлі наркотиками. Родина померлого заявила, що після затримання він зазнав насильства з боку поліцейських, і вимагала з’ясувати обставини смерті та притягнути винних до відповідальності. Водночас місцеві медіа повідомляли, що чоловік помер після того, як проковтнув наркотики.

Протестувальники перекривали дороги, палили шини та кидали каміння у правоохоронців. За даними Reuters, сили безпеки застосували сльозогінний газ, намагаючись убезпечити пост Національної гвардії в районі.

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У Джебініані, що в губернаторстві Сфакс, сутички почалися після смерті іншого чоловіка. Його родичі стверджують, що він помер під час переслідування силами безпеки. Туніські медіа повідомляли про підпал автомобіля та шин учасниками протесту, а також про застосування поліцією сльозогінного газу.

Акція студентів у Сфаксі

У прибережному Сфаксі студенти протестували через смерть студентки, яка зазнала проблем із серцем. Її колеги поклали відповідальність на службу швидкої допомоги, заявивши, що медики прибули надто пізно та пославшись на нестачу медичних закладів. Вони також закликали провести в п’ятницю страйк на факультетах Університету Сфакса.

Протести відбуваються на тлі поглиблення економічної, соціальної та політичної кризи в Тунісі. Раніше тисячі людей у столиці взяли участь у найбільшій за кілька років акції проти президента Каїса Саїда, звинувачуючи його у підриві демократії та неналежному управлінні економікою. Військовий суд також засудив опозиційну політикиню Ольфу Хамді до чотирьох років ув’язнення за обвинуваченнями у змові проти державної безпеки та підбурюванні військових до непокори наказам.

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