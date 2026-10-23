В Тунисе полиция столкнулась с протестующими в пригороде столицы Эттадхамен и в городе Джебиниана на юге страны. Силовики применили слезоточивый газ для разгона участников акций, начавшихся после смертей людей, связанных с действиями полиции. Об этом сообщает Al Jazeera.

Протесты в Эттадхамен и Джебиниане

В Эттадхамен, пригороде Туниса, протест состоялся после смерти мужчины, задержанного по подозрению в торговле наркотиками. Семья умершего заявила, что после задержания он подвергся насилию со стороны полицейских, и потребовала выяснить обстоятельства смерти и привлечь виновных к ответственности. В то же время местные СМИ сообщали, что мужчина умер после того, как проглотил наркотики.

Протестующие перекрывали дороги, жгли шины и бросали камни в сотрудников правоохранительных органов. По данным Reuters, силы безопасности применили слезоточивый газ, пытаясь обезопасить пост Национальной гвардии в районе.

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В Джебиниане, в губернаторстве Сфакс, столкновения начались после смерти другого мужчины. Его родственники утверждают, что он умер во время преследования силами безопасности. Тунисские СМИ сообщали о поджоге участниками протеста автомобиля и шин, а также о применении полицией слезоточивого газа.

Акция студентов в Сфаксе

В прибрежном Сфаксе студенты протестовали из-за смерти студентки, у которой возникли проблемы с сердцем. Ее коллеги возложили ответственность на службу скорой помощи, заявив, что медики прибыли слишком поздно, и сославшись на нехватку медицинских учреждений. Они также призвали провести в пятницу забастовку на факультетах Университета Сфакса.

Протесты проходят на фоне углубляющегося экономического, социального и политического кризиса в Тунисе. Ранее тысячи людей в столице приняли участие в крупнейшей за несколько лет акции против президента Каиса Саида, обвинив его в подрыве демократии и ненадлежащем управлении экономикой. Военный суд также приговорил оппозиционного политика Ольфу Хамди к четырем годам лишения свободы по обвинениям в заговоре против государственной безопасности и подстрекательстве военных к неповиновению приказам.

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