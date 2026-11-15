英国政府将考虑修改性同意年龄——《卫报》

英国政府将考虑修改性同意年龄相关法律的呼吁，此前米娅·莱萨尔不再匿名并公开表示，她在16岁时遭喜剧演员拉塞尔·布兰德强奸。《卫报》报道。

关于性同意年龄的提议

现年37岁的莱萨尔声称，布兰德在他们为期三个月的关系结束时强奸了她。据她说，当时她16岁，而布兰德30岁。她呼吁引入差异化的性同意年龄制度，规定成年人同16至17岁青少年之间的性关系将成为非法行为。

英国现行法律允许成年人同16岁和17岁的人发生性关系。实际履行副首相职能的路易丝·黑格表示，修改性同意年龄将是重大一步，但这一提议值得认真考虑。

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对布兰德的调查

莱萨尔此前在报道中以“爱丽丝”为化名出现。她称，自己在伦敦市中心的莱斯特广场认识布兰德，而他在得知她的年龄后仍继续邀请她见面。2023年这些指控首次被报道时，布兰德否认了她的所有指控。

伦敦警方表示，针对强奸报案的调查于2026年1月启动，目前仍在进行。英国皇家检察署此前未将莱萨尔的案件纳入针对布兰德的审判。他被认定犯有一项强奸罪和三项针对六名出庭作证女性中四人的性侵犯罪，并被判处10年零6个月监禁。

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