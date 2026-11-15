Правительство Великобритании рассмотрит призывы изменить законодательство о возрасте сексуального согласия после того, как Миа Летар отказалась от анонимности и публично заявила, что была изнасилована комиком Расселом Брэндом, когда ей было 16 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Предложение о возрасте согласия

Летар, которой сейчас 37 лет, утверждает, что Брэнд изнасиловал ее в конце их трехмесячных отношений. По ее словам, на тот момент ей было 16 лет, а Брэнду — 30. Она призвала ввести дифференцированный возраст сексуального согласия, при котором сексуальные отношения между взрослыми и подростками в возрасте 16–17 лет стали бы незаконными.

Нынешнее законодательство Великобритании позволяет совершеннолетним вступать в сексуальные отношения с лицами в возрасте 16 и 17 лет. Луиза Хейг, которая фактически исполняет обязанности вице-премьера, заявила, что изменение возраста согласия было бы значительным шагом, однако это предложение заслуживает тщательного рассмотрения.

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Расследование в отношении Брэнда

Ранее Летар фигурировала в публикациях под псевдонимом Алиса. Она рассказала, что познакомилась с Брэндом на Лестер-сквер в центре Лондона, а он продолжал приглашать ее на встречи после того, как узнал о ее возрасте. Брэнд отрицал все ее обвинения, когда о них впервые сообщили в 2023 году.

Полиция Лондона сообщила, что расследование заявления об изнасиловании, начатое в январе 2026 года, продолжается. Королевская прокурорская служба ранее не включила дело Летар в судебный процесс против Брэнда. Его признали виновным по одному эпизоду изнасилования и трем сексуальным нападениям в отношении четырех из шести женщин, дававших показания, и приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы.

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