Brytyjski rząd rozważy zmianę wieku przyzwolenia — The Guardian

Rząd Wielkiej Brytanii rozważy wezwania do zmiany przepisów dotyczących wieku przyzwolenia seksualnego po tym, jak Mia Lethar zrezygnowała z anonimowości i publicznie oświadczyła, że została zgwałcona przez komika Russella Branda, gdy miała 16 lat. Informuje o tym The Guardian.

Propozycja dotycząca wieku przyzwolenia

Lethar, która ma obecnie 37 lat, twierdzi, że Brand zgwałcił ją pod koniec ich trzymiesięcznego związku. Według niej miała wtedy 16 lat, a Brand — 30. Wezwała do wprowadzenia zróżnicowanego wieku przyzwolenia seksualnego, zgodnie z którym relacje seksualne między dorosłymi a nastolatkami w wieku 16–17 lat stałyby się nielegalne.

Obecne prawo Wielkiej Brytanii pozwala dorosłym na relacje seksualne z osobami w wieku 16 i 17 lat. Louise Haigh, która faktycznie pełni funkcję wicepremierki, oświadczyła, że zmiana wieku przyzwolenia byłaby znaczącym krokiem, jednak propozycja ta zasługuje na staranne rozpatrzenie.

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Śledztwo w sprawie Branda

Lethar wcześniej występowała w publikacjach pod pseudonimem Alice. Opowiedziała, że poznała Branda na Leicester Square w centrum Londynu, a on nadal zapraszał ją na spotkania po tym, jak dowiedział się o jej wieku. Brand zaprzeczał wszystkim jej oskarżeniom, gdy po raz pierwszy poinformowano o nich w 2023 roku.

Policja londyńska poinformowała, że śledztwo w sprawie zgłoszenia gwałtu, wszczęte w styczniu 2026 roku, trwa. Crown Prosecution Service wcześniej nie włączyła sprawy Lethar do procesu przeciwko Brandowi. Został uznany za winnego jednego zarzutu gwałtu i trzech napaści seksualnych wobec czterech z sześciu kobiet, które składały zeznania, i skazany na 10 lat i sześć miesięcy więzienia.

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