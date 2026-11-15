以色列警方调查部门和总检察长办公室正在核查，导致3名阿拉伯政党拉阿姆活动人士在10月27日选举日被捕的信息，是否可能事先被人栽赃。《耶路撒冷邮报》援引N12电视台的调查报道称。

据N12报道，在投票前的周一，总理本雅明·内塔尼亚胡的办公厅主任伊多·诺登向警察总监办公室投诉该国南部的拉阿姆活动人士。他建议执法部门联系一名据称掌握相关信息的消息人士。

该电视台称，这名消息人士直到最近还在总理办公室工作，并且与该办公室前总干事约西·谢利关系密切。N12指出，其向警方提供的有关3名活动人士的信息后来未获证实。与此同时，这些信息被录入警方数据库，随后在选举日发生了拘留行动。

搜查和拘留

投票当天，14名警察突袭搜查了3名活动人士的住所。被拘留者包括来自贝都因城市拉哈特的医生萨亚夫·阿布-里亚什。据调查，在突袭期间，警方既没有搜查令，也没有逮捕令。

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警方曾表示，怀疑存在大额现金和拉阿姆选票，这些选票据称可能被用于贿赂选民。N12报道称，这些怀疑被证明有所夸大。阿布-里亚什被羁押了6天，并且在被捕当天未获准投票。截至11月3日，该案7名嫌疑人中有6人已获释。

总理办公室否认了这些指控，称N12的报道是虚假消息，并试图压制一宗涉及可能破坏选举公正性的案件。

监听议员的请求

调查还涉及国家安全机构辛贝特负责人戴维·齐尼的行为。据N12报道，选举当天，他请求批准监听5名阿拉伯裔以色列议会议员，作为对可能存在外国干预选举的核查的一部分。总检察长办公室驳回了这一请求。

该电视台随后报道称，没有发现外国干预达到足以使选举公正性受到质疑的规模的实质性证据。辛贝特表示，该机构根据其法定权限以及中央选举委员会主席诺阿姆·索尔伯格的指示，对有关颠覆活动和外国影响的严重怀疑进行了核查。

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