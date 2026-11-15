В Израиле следственное подразделение полиции и офис генерального прокурора проверяют, могли ли данные, ставшие основанием для ареста трех активистов арабской партии Раам в день выборов 27 октября, быть заранее подброшены. Об этом со ссылкой на расследование телеканала N12 сообщает Jerusalem Post.

По данным N12, в понедельник перед голосованием глава аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху Идо Норден обратился в офис комиссара полиции с жалобой на активистов Раам на юге страны. Он посоветовал правоохранительным органам связаться с источником, который якобы располагал соответствующей информацией.

Как утверждает телеканал, этот источник до недавнего времени работал в офисе премьер-министра и был близок к бывшему генеральному директору офиса Йосси Шелли. Информация о трех активистах, которую он передал полиции, впоследствии не подтвердилась, отмечает N12. В то же время ее внесли в полицейские базы данных, после чего в день выборов произошли задержания.

Обыски и задержания

В день голосования 14 полицейских провели рейды в домах трех активистов. Среди задержанных был врач Саяф Абу-Рияш из бедуинского города Рахат. По данным расследования, во время рейда у полицейских не было ни ордера на обыск, ни ордера на арест.

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Полиция заявляла о подозрениях относительно крупных сумм наличных и бюллетеней Раам, которые якобы могли быть предназначены для подкупа избирателей. N12 сообщил, что эти подозрения оказались преувеличенными. Абу-Рияша держали под стражей шесть дней, а в день ареста ему не позволили проголосовать. По состоянию на 3 ноября шесть из семи подозреваемых по делу были освобождены из-под стражи.

Офис премьер-министра отверг обвинения, назвав сюжет N12 ложным сообщением и попыткой замолчать дело о возможном нарушении чистоты выборов.

Запрос на прослушивание депутатов

Расследование также касается действий главы службы безопасности Шин Бет Давида Зини. По данным N12, в день выборов он просил разрешения на прослушивание пяти арабских депутатов Кнессета в рамках проверки возможного иностранного вмешательства в выборы. Офис генерального прокурора отклонил этот запрос.

Позднее, по информации телеканала, не нашли реальных доказательств иностранного вмешательства такого масштаба, который мог бы поставить под сомнение честность выборов. В Шин Бет заявили, что служба проверяла серьезные подозрения в подрывной деятельности и иностранном влиянии в соответствии со своими законными полномочиями и указаниями председателя Центральной избирательной комиссии Ноама Сольберга.

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