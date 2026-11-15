В Ізраїлі перевіряють роль офісу прем’єра в арештах активістів — Jerusalem Post

В Ізраїлі слідчий підрозділ поліції та офіс генерального прокурора перевіряють, чи могли дані, що стали підставою для арешту трьох активістів арабської партії Раам у день виборів 27 жовтня, бути заздалегідь підкинуті. Про це з посиланням на розслідування телеканалу N12 повідомляє Jerusalem Post.

За даними N12, у понеділок напередодні голосування керівник апарату прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Ідо Норден звернувся до офісу комісара поліції зі скаргою щодо активістів Раам на півдні країни. Він порадив правоохоронцям звернутися до джерела, яке нібито мало відповідну інформацію.

Як стверджує телеканал, це джерело до недавнього часу працювало в офісі прем’єр-міністра та було близьким до колишнього генерального директора офісу Йоссі Шеллі. Інформація про трьох активістів, яку воно передало поліції, згодом не підтвердилася, зазначає N12. Водночас її внесли до поліцейських баз даних, після чого в день виборів відбулися затримання.

Обшуки та затримання

У день голосування 14 поліцейських провели рейди в оселях трьох активістів. Серед затриманих був лікар Саяф Абу-Ріяш із бедуїнського міста Рахат. За даними розслідування, під час рейду поліцейські не мали ані ордера на обшук, ані ордера на арешт.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поліція заявляла про підозри щодо великих сум готівки та бюлетенів Раам, які нібито могли бути призначені для підкупу виборців. N12 повідомив, що ці підозри виявилися перебільшеними. Абу-Ріяша утримували під вартою шість днів, а в день арешту йому не дозволили проголосувати. Станом на 3 листопада шістьох із семи підозрюваних у справі звільнили з-під варти.

Офіс прем’єр-міністра відкинув звинувачення, назвавши сюжет N12 неправдивим повідомленням і спробою замовчати справу про можливе порушення чистоти виборів.

Запит на прослуховування депутатів

Розслідування також стосується дій очільника служби безпеки Шин Бет Давіда Зіні. За даними N12, у день виборів він просив дозволу на прослуховування п’ятьох арабських депутатів Кнесету в межах перевірки можливого іноземного втручання у вибори. Офіс генерального прокурора відхилив цей запит.

Згодом, за інформацією телеканалу, не знайшли реальних доказів іноземного втручання такого масштабу, який міг би поставити під сумнів чесність виборів. У Шин Бет заявили, що служба перевіряла серйозні підозри щодо підривної діяльності та іноземного впливу відповідно до своїх законних повноважень і вказівок голови Центральної виборчої комісії Ноама Сольберга.

Читай нас у