W Izraelu policyjna jednostka śledcza i biuro prokuratora generalnego sprawdzają, czy informacje, które doprowadziły do zatrzymania trzech aktywistów arabskiej partii Ra’am w dniu wyborów, 27 października, mogły zostać wcześniej podrzucone. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na śledztwo telewizji N12.

Według N12, w poniedziałek przed głosowaniem szef sztabu premiera Binjamina Netanjahu, Ido Norden, zwrócił się do biura komisarza policji ze skargą dotyczącą aktywistów Ra’am na południu kraju. Poradził organom ścigania, by skontaktowały się ze źródłem, które rzekomo posiadało odpowiednie informacje.

Jak twierdzi stacja, źródło to do niedawna pracowało w biurze premiera i było bliskie byłemu dyrektorowi generalnemu biura, Yossiemu Shelleyowi. Informacje o trzech aktywistach, które przekazało policji, nie znalazły później potwierdzenia, zaznacza N12. Jednocześnie wpisano je do policyjnych baz danych, po czym w dniu wyborów doszło do zatrzymań.

Przeszukania i zatrzymania

W dniu głosowania 14 policjantów przeprowadziło naloty na domy trzech aktywistów. Wśród zatrzymanych był lekarz Sayaf Abu-Riyash z beduińskiego miasta Rahat. Według ustaleń śledztwa podczas nalotu policjanci nie mieli ani nakazu przeszukania, ani nakazu aresztowania.

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Policja informowała o podejrzeniach dotyczących dużych sum gotówki i kart wyborczych Ra’am, które rzekomo mogły być przeznaczone do przekupywania wyborców. N12 podał, że podejrzenia te okazały się przesadzone. Abu-Riyash był przetrzymywany w areszcie przez sześć dni, a w dniu zatrzymania nie pozwolono mu zagłosować. Według stanu na 3 listopada sześciu z siedmiu podejrzanych w sprawie zostało zwolnionych z aresztu.

Biuro premiera odrzuciło oskarżenia, nazywając materiał N12 fałszywą informacją i próbą wyciszenia sprawy dotyczącej możliwego naruszenia uczciwości wyborów.

Wniosek o podsłuchiwanie posłów

Śledztwo dotyczy również działań szefa służby bezpieczeństwa Szin Bet, Davida Ziniego. Według N12, w dniu wyborów poprosił on o zgodę na podsłuchiwanie pięciu arabskich członków Knesetu w ramach sprawdzenia możliwej zagranicznej ingerencji w wybory. Biuro prokuratora generalnego odrzuciło ten wniosek.

Później, według informacji stacji, nie znaleziono rzeczywistych dowodów zagranicznej ingerencji na skalę, która mogłaby podważyć uczciwość wyborów. Szin Bet oświadczył, że służba badała poważne podejrzenia dotyczące działalności wywrotowej i zagranicznych wpływów zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi oraz wskazówkami przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Noama Sohlberga.

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