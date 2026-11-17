在美国，人工智能开发商Anthropic备受期待的上市可能成为韩国三星电子和SK海力士股价走势的考验。开发Claude模型的该公司股票交易预计将于周四开始。市场对其首日上市的反应可能显示投资者对继续投资人工智能基础设施的信心程度，《韩国先驱报》报道。

基础设施承诺

根据Anthropic向美国证券交易委员会提交的IPO注册声明，该公司已承诺支出约9009亿美元。这些支出主要涉及计算能力和基础设施，其中约707亿美元将在未来12个月内支出。

此类支出可能支持人工智能基础设施供应链中的企业，包括韩国半导体制造商。该报采访的分析师也认为，Anthropic成功上市可能增强市场对人工智能行业的信心，该行业的投资前景最近引发了疑问。

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韩国股票遭抛售

与此同时，分析师指出，Anthropic的IPO可能暂时将部分外国资本从韩国股市分流。从11月第一个交易日至周二，外国投资者净卖出约12.31万亿韩元、即92.1亿美元的韩国股票。

抛售规模最大的是SK海力士，达6.68万亿韩元；三星电子以1.58万亿韩元位居第二。分析师预计，IPO完成后，外国投资者需求面临的压力可能会缓解。他们还认为，由于国内和海外市场近期下跌，Anthropic上市前的资金流出可能小于SpaceX今年6月上市时的规模。

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