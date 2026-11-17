W Stanach Zjednoczonych oczekiwany debiut giełdowy twórcy sztucznej inteligencji Anthropic może stać się testem dla dynamiki akcji Samsung Electronics i SK hynix w Korei Południowej. Handel akcjami spółki rozwijającej model Claude ma rozpocząć się w czwartek. Reakcja rynku na debiut może pokazać poziom zaufania inwestorów do dalszych inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji, informuje Korea Herald.

Zobowiązania dotyczące infrastruktury

Zgodnie z oświadczeniem rejestracyjnym dotyczącym IPO, złożonym przez Anthropic w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, spółka zobowiązała się do wydatków w wysokości około 900,9 mld dolarów. Dotyczą one głównie mocy obliczeniowej i infrastruktury, a około 70,7 mld dolarów z tej kwoty przypada na kolejne 12 miesięcy.

Takie wydatki mogą wesprzeć firmy w łańcuchu dostaw infrastruktury AI, w tym południowokoreańskich producentów półprzewodników. Ankietowani przez publikację analitycy uważają również, że udany debiut Anthropic na giełdzie może wzmocnić zaufanie do sektora AI, którego perspektywy inwestycyjne ostatnio budzą pytania.

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Sprzedaż koreańskich akcji

Jednocześnie analitycy wskazują, że IPO Anthropic może tymczasowo odciągnąć część zagranicznego kapitału od południowokoreańskiego rynku akcji. Od pierwszego dnia handlowego listopada do wtorku zagraniczni inwestorzy byli sprzedającymi netto południowokoreańskie akcje o wartości około 12,31 bln wonów, czyli 9,21 mld dolarów.

Największy wolumen sprzedaży przypadł na SK hynix — 6,68 bln wonów, podczas gdy Samsung Electronics zajął drugie miejsce z wynikiem 1,58 bln wonów. Analitycy oczekują, że presja na popyt ze strony zagranicznych inwestorów może osłabnąć po zakończeniu IPO. Przypuszczają również, że odpływ środków przed debiutem Anthropic może być mniejszy niż podczas notowania SpaceX w czerwcu, z powodu niedawnych spadków na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

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