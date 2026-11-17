В США ожидаемый выход на биржу разработчика ИИ Anthropic может стать тестом для динамики акций Samsung Electronics и SK hynix в Южной Корее. Торги акциями компании, разрабатывающей модель Claude, должны начаться в четверг. Реакция рынка на дебют может показать уровень доверия инвесторов к дальнейшим вложениям в инфраструктуру искусственного интеллекта, сообщает Korea Herald.

Обязательства по инфраструктуре

Согласно регистрационному заявлению об IPO, поданному Anthropic в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания взяла на себя обязательства по расходам примерно на 900,9 млрд долларов. В основном речь идет о вычислительных мощностях и инфраструктуре, а около 70,7 млрд долларов из этой суммы приходится на следующие 12 месяцев.

Такие расходы могут поддержать компании в цепочке поставок ИИ-инфраструктуры, в частности южнокорейских производителей полупроводников. Опрошенные изданием аналитики также считают, что успешный дебют Anthropic на бирже может усилить доверие к сектору ИИ, инвестиционные перспективы которого в последнее время вызывают вопросы.

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Продажи корейских акций

В то же время аналитики указывают, что IPO Anthropic может временно отвлечь часть иностранного капитала от южнокорейского фондового рынка. С первого торгового дня ноября по вторник иностранные инвесторы были чистыми продавцами южнокорейских акций примерно на 12,31 трлн вон, или 9,21 млрд долларов.

Наибольший объем продаж пришелся на SK hynix — 6,68 трлн вон, тогда как Samsung Electronics заняла второе место с 1,58 трлн вон. Аналитики ожидают, что давление на спрос со стороны иностранных инвесторов может ослабнуть после завершения IPO. Они также предполагают, что отток средств перед дебютом Anthropic может быть меньше, чем во время листинга SpaceX в июне, из-за недавнего снижения на внутреннем и зарубежных рынках.

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