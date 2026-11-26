在比利时布鲁日，利物浦在欧冠联赛第五轮以3比0击败当地俱乐部。德国足球运动员弗洛里安·维尔茨打入其中一球，据《明镜周刊》报道。

维尔茨进球，伊萨克梅开二度

客队在第13分钟首开纪录。亚历山大·伊萨克抓住门将扬·佐默传球失误，完成了由布拉德利·巴尔科拉和多米尼克·索博斯洛伊参与的进攻。

第79分钟，维尔茨将利物浦的领先优势扩大。接到巴尔科拉从左路送出的传球后，他停球并在禁区边缘射门，皮球击中左侧门柱内侧后入网。第82分钟，伊萨克在一次由门将阿利松发起的快速进攻后完成梅开二度，将最终比分定格。

这是利物浦在本届赛事五场比赛中的第四场胜利。球队积12分，位列欧冠积分榜领先集团，而布鲁日排名第13位。维尔茨在代表这家英格兰俱乐部出战的最近三场正式比赛中打入第三球，并在此期间送出两次助攻。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

斯图加特在米兰失利

当天的另一场比赛中，斯图加特在米兰以0比2不敌国际米兰。比赛初段，克里斯·菲里希在第15分钟未能射正，一分钟后斯图加特门将丹尼斯·赛门在与杰德·斯彭斯一对一的情况下挽救了球队。

彼得·苏契奇在第57分钟罚进点球，该点球因约书亚·瓦格诺曼手球而判罚。替补出场的劳塔罗·马丁内斯在第74分钟接费德里科·迪马尔科传球打入第二球。

五轮过后，斯图加特取得两胜、一平、两负，排名第17位。球队下一场比赛将于12月9日对阵里尔。

关注我们在