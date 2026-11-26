W belgijskiej Brugii Liverpool pokonał miejscowy klub 3:0 w piątej kolejce Ligi Mistrzów. Jedną z bramek zdobył niemiecki piłkarz Florian Wirtz, informuje Der Spiegel.

Gol Wirtza i dublet Isaka

Goście otworzyli wynik w 13. minucie. Alexander Isak wykorzystał błąd bramkarza Yanna Sommera, który podał niedokładnie, i wykończył akcję z udziałem Bradleya Barcoli oraz Dominika Szoboszlaia.

W 79. minucie Wirtz podwyższył prowadzenie Liverpoolu. Po podaniu Barcoli na lewym skrzydle przyjął piłkę i uderzył z granicy pola karnego — piłka po odbiciu od wewnętrznej części lewego słupka wpadła do bramki. Końcowy wynik w 82. minucie ustalił Isak, który skompletował dublet po szybkiej akcji rozpoczętej przez bramkarza Alissona.

Dla Liverpoolu było to czwarte zwycięstwo w pięciu meczach turnieju. Zespół ma 12 punktów i znajduje się wśród liderów tabeli Ligi Mistrzów, podczas gdy Brugge zajmuje 13. miejsce. Wirtz zdobył trzeciego gola w ostatnich trzech oficjalnych meczach dla angielskiego klubu, a także zaliczył w tym okresie dwie asysty.

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Porażka Stuttgartu w Mediolanie

W innym meczu dnia Stuttgart przegrał z Interem w Mediolanie 0:2. Na początku spotkania Chris Führich nie trafił do bramki w 15. minucie, a minutę później bramkarz Stuttgartu Dennis Seimen uratował zespół w sytuacji sam na sam z Djedem Spence’em.

Petar Sučić wykorzystał w 57. minucie rzut karny podyktowany za zagranie ręką Joshuy Vagnomana. Lautaro Martínez, który wszedł z ławki rezerwowych, zdobył drugą bramkę w 74. minucie po podaniu Federico Dimarco.

Po pięciu kolejkach Stuttgart ma dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki oraz zajmuje 17. miejsce. Następny mecz zespół rozegra 9 grudnia z Lille.

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