В бельгийском Брюгге «Ливерпуль» победил местный клуб со счётом 3:0 в пятом туре Лиги чемпионов. Один из мячей забил немецкий футболист Флориан Вирц, сообщает Der Spiegel.

Гол Вирца и дубль Исака

Гости открыли счёт на 13-й минуте. Александер Исак воспользовался ошибкой вратаря Янна Зоммера, который отдал неточный пас, и завершил комбинацию с участием Брэдли Барколя и Доминика Собослаи.

На 79-й минуте Вирц удвоил преимущество «Ливерпуля». После передачи Барколя на левом фланге он принял мяч и пробил с границы штрафной площади — мяч от внутренней стороны левой штанги залетел в ворота. Окончательный счёт на 82-й минуте установил Исак, оформивший дубль после быстрой атаки, начатой вратарём Алиссоном.

Для «Ливерпуля» это была четвёртая победа в пяти матчах турнира. Команда набрала 12 очков и находится среди лидеров таблицы Лиги чемпионов, тогда как «Брюгге» занимает 13-е место. Вирц забил третий гол в последних трёх официальных матчах за английский клуб, а также отдал две результативные передачи за этот период.

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Поражение «Штутгарта» в Милане

В другом матче дня «Штутгарт» уступил «Интеру» в Милане — 0:2. В начале игры Крис Фюрих не попал в ворота на 15-й минуте, а вратарь «Штутгарта» Деннис Займен минутой позже спас команду в эпизоде один на один с Джедом Спенсом.

Петар Сучич на 57-й минуте реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Джошуа Ваньомана. Лаутаро Мартинес, вышедший на замену, забил второй мяч на 74-й минуте после передачи Федерико Димарко.

После пяти туров у «Штутгарта» две победы, одна ничья и два поражения, команда занимает 17-е место. Следующий матч команда проведёт 9 декабря против «Лилля».

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