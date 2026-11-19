在塞浦路斯，Visa Agentic Ready计划的首批参与者包括Pay.com、Ecommbx、Payabl、Solidgate、JCC、Nuvei和Unlimit。支付公司Visa为欧洲支付受理生态系统启动了该计划的新阶段，Cyprus Mail报道。已有超过85家参与者加入，其中包括Adyen、Barclaycard Payments、Checkout.com、Global Payments、Nuvei、PayPal、Stripe和Worldline。

该计划旨在帮助商户、支付服务提供商和收单机构为AI代理代表用户发起的交易做好准备。参与者将能够测试如何识别和验证这类代理，以及如何利用现有支付基础设施处理由其发起的支付。

测试AI代理交易

用于支付受理的Agentic Ready计划涵盖消费者和商业卡交易。Visa表示，联合测试体系应考虑欧洲支付市场的特点，包括安全、身份验证和消费者控制方面的要求。

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新阶段是对该计划今年早些时候启动的补充，彼时已有超过40家欧洲发卡机构加入。Visa称，预计其他金融机构、商户和技术合作伙伴将在2027年期间加入该倡议。

塞浦路斯的参与者

Visa塞浦路斯负责人迈克尔·伊奥安尼德斯表示，AI代理已经在改变人们搜索商品、购物和支付的方式。他表示，此类服务的普及需要消费者和商户信任交易的安全性和可靠性。

在该计划框架内，参与者将测试由代理发起支付的实际场景。具体而言，Stripe表示正在测试识别此类支付、加强商户控制以及提高交易批准率的方法；PayPal则正与Visa合作，让商户接受Visa代理代币。Visa Acceptance平台还提供欺诈防护、凭证管理和争议解决工具。

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